Недавно в Сочи состоялась встреча глав Росси и Белоруссии. По словам пресс-секретаря главы РФ, Владимир Путин полностью поддержал идею внести значительные поправки в конституцию Белоруссии, тем самым практически полностью видоизменив её.
Мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным, — рассказал Дмитрий Песков.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.