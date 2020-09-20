Дмитрий Песков: Путин поддержал идею изменить конституцию РБ

Недавно в Сочи состоялась встреча глав Росси и Белоруссии. По словам пресс-секретаря главы РФ, Владимир Путин полностью поддержал идею внести значительные поправки в конституцию Белоруссии, тем самым практически полностью видоизменив её.