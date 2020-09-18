Источник в Берлине: Навальный пока не может нормально ходить

Источник в Берлине, имеющий данные по состоянию Алексея Навального, поделился ими со СМИ.

Согласно сводкам, оппозиционер уже может дышать без помощи медицинской техники, но ходит и разговаривает пока с трудом и недолго.

Персонал клиники, в которой размещен Навальный, дал подписки о неразглашении. При попадании каких-либо важных данных о его состоянии в СМИ минимум, что грозит персоналу — потеря работы.

По словам источника, здание клиники все-таки взяли под усиленную охрану.

"К Charite (клиника — прим. ред.) подойти нельзя. Отделение, где он лежит, огорожено. Полицейские с автоматами, стоит несколько автомобилей", — отмечается в сводке.

Уточняется, что Навальный поправляется медленнее, чем планировали врачи. Официальный Берлин все еще поддерживает версию касательно отравления политика веществом группы "Новичок", российская сторона эту версию отрицает.

Известно, что в ФРГ до сих пор не ответили на запрос российских ведомств касательно совместной работы по "делу Навального".