Политолог рассказал, что неправильно делает Кремль в ситуации с Навальным

Ведомство Сергея Лаврова рассердилось на Берлин за провокацию по "отравлению" Алексея Навального. Надо "дожимать" ситуацию, но важнее объяснить своему народу, что происходит, считает политолог Александр Ведруссов.

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МИД России попытался работать по-другому

Посол ФРГ в Москве был вызван в среду на Смоленскую площадь, где ему заявлен "решительный протест" "в связи с выдвижением голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина (Алексея) Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене".

"Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 года со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами", — говориться в заявлении.

Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено "как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с А. Навальным — как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации".

"Вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на Федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу", — говорится в заявлении МИД РФ.

Надо отвечать системно и дожимать стуацию

Как сказал "Правде.Ру" директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов, когда закончилась история со Скрипалями, Россия не подняла вопрос о сомнительных моментах, не потребовала истины и наказания виновных.

Эксперт уверен, что "страница из методички" о назначении России виновной в отравлении "Новичком" будет использоваться до тех пор, пока Россия не научится отвечать системно, последовательно и дожимать ситуацию, если она уверена в своей правоте.

В данном случае российская власть отвечает на заданные вопросы ещё более неуверенно, чем в деле Скрипалей и, самое главное, не считает нужным объяснять элементарные позиции российскому обществу, отметил политолог.

"Простой пример: выходит наш уважаемый (Сергей) Нарышкин, глава СВР, и говорит, что эта ситуация может быть провокацией западных спецслужб. Дальше что? Раскройте детали, объясните от А до Я, что произошло, почему на территории России западные спецслужбы могут так свободно действовать, использовать ситуацию против России, что это вообще было, почему до сих пор в России не возбуждено уголовное дело факту происшедшего с Алексеем Навальным", — сказал Александр Ведруссов.

Или, например, (Александр) Лукашенко представил радиоперехват, что это подстроенное дело, "все посмеялись, а российская сторона не предъявила ничего".

Эксперт уверен, что мир вступает в период очень серьезной турбулентности, со всех сторон будут "сыпаться" всё более жесткие заявления, так как возросло число игроков, которые играют на международной арене свою игру и продвигают свою повестку.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

На этом фоне, по мнению политолога, Россия занимает, в целом, слишком пассивную позицию. Всё делается в режиме стимул — реакция, то есть идет какой-то внешний раздражитель — мы как-то огрызаемся, пытаемся выдвигать какие-то контраргументы.

"И поэтому аргумент, что германская сторона что-то мутит, не предоставляет российской стороне по официальным запросам соответствующие данные, это так себе аргумент. Он был бы сильным, если бы Россия от и до ситуацию объяснила. А так получается, что одна сторона не договаривает, другая сторона не договаривает, все играют в какую-то мутную игру. И степень неопределенности только возрастает. Я думаю, что ничего не рассосется, ситуация будет только усугубляться", — сделал вывод Александр Ведруссов.



Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил в МИД РФ, что дело Алексея Навального не является вопросом двусторонней повестки дня, а стало быть общей повесткой дня Запад-Россия. Во вторник вечером МИД Франции заявил, что встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции в Париже 14 сентября не состоится "пока".

Не стоит нагнетать страсти по поводу "Северного потока-2", труба проложена на 98%, когда-нибудь пригодится, несомненно. Отказываться от проекта тоже не стоит, придется платить неустойки партнерам, пусть отказывается Германия.

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