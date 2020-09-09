СМИ обнаружили связь подозреваемой в отравлении Навального Певчих с ФБК

Журналисты "Федерального агентства новостей" нашли фотодоказательство знакомства управляющего звена "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) с Марией Певчих, которую СМИ сегодня подозревают в отравлении Навального. В НКО факт сотрудничества и знакомства с Певчих скрывают. Это вызывает подозрения, что на самом деле в фонде не заинтересованы в проведении объективного расследования.

"Инкогнито"

За состоянием Навального в "Шарите" в Германии сегодня наблюдают не только врачи, но и супруга оппозиционера, а также некоторые сотрудники ФБК, в том числе пресс-секретарь Кира Ярмыш. Однако среди лиц, посещающих главу фонда была замечена еще одна женщина, на которую СМИ не обращали внимание, так как она не является медийным лицом и официально не упоминается среди работников НКО. Но тем не менее, ее можно часто увидеть рядом с женой оппозиционера — Юлией Навальной, пишет ФАН.

Женщину Девушку зовут Мария Певчих. Сегодня она проживает в основном в Лондоне и владеет книжным бизнесом, но регулярно посещает Навального в России. Согласно недавнему расследованию нашего издания, она с 15 августа сопровождала Алексея Навального в командировке в Сибири по заданию спонсора оппозиционера и исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова.

Источник редакции сообщал, что Певчих не отходила от оппозиционера и даже спала с ним в одном номере. Есть основания полагать, что именно она является отравительницей Навального. На это указывают несколько фактов. Певчих не садилась с главой ФБК в самолет из Томска. После госпитализации Певчих на машине прибыла в Новосибирск, откуда совершила перелет в Омск. Позднее в качестве переводчика она взошла на медборт самолета из Германии и улетела вместе с Навальным в ФРГ.

Несмотря на то, что о Певчих писали в СМИ, а сама женщина попадала в объективы камер, в ФБК отказываются не упоминают ее имени, не комментируют присутствие в окружении Навального и вообще делают вид, что не знакомы с ней. Издание The Moscow Post пыталось выяснить у руководящего состава ФБК, знают ли там Марию Певчих. Однако построить конструктивный диалог у журналистов не получилось, так услышав фамилию женщины в фонде быстро уходили от разговора и делали вид, что не понимают, о чем и о ком идет речь.

Фотодоказательство знакомства ФБК с Певчих

Однако в ФАН сочли странным, что в "Фонде борьбы с коррупцией" пытаются скрывать знакомство с Марией Певчих. Руководство НКО давно знакомо с жительницей Лондона, а Георгий Албуров и Кира Ярмыш прекрасно ее знают. Это подтверждается фотографией, сделанной у Белорусского вокзала в 2019 году, на котором присутствуют Албуров, Шаведдинов, Ярмыш и Певчих (справа). Снимок опубликовало "Федерального агентство новостей"

Дату снимка журналисты установили по панораме в "Яндекс-Картах", где был изображен вокзал до ремонта и установки решеток на окнах, а также наличию на фото Руслана Шаветдинова. Он отправился служить в армию только в декабре прошлого года.

В 2018 году здание выглядело так, пишет ФАН.

Информационный стенд со сведениями об аэроэкспрессе в/из аэропорта Шереметьево подтверждают место съемки. Журналисты предположили, что сотрудники ФБК встретили женщину после ее прилета в Россию. Опубликованный снимок является доказательством знакомства руководящего состава фонда с Певчих.

В свою очередь факт работы Марии в ФБК подтвердил российский публицист и журналист Олег Кашин в эфире программы "Отдельное мнение" на "РадиоКП". По словам Кашина, он легко поверит в тот факт, что Певчих была вместе с Навальным в Новосибирские и Томске.

"И я легко в это поверю, потому что знаком с Марией Певчих, поскольку я живу в Лондоне, она живет в Лондоне. Это один из множества вот таких незаметных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Таких же, как Кира Ярмыш. Также могла на ее месте быть Кира Ярмыш, мог быть Албуров какой-нибудь и т. д. Здесь вообще никакой проблемы не вижу", — заявил Кашин.

Позднее в своем стриме на Youtube-канале журналист заявил, что Певчих совершенно не простая женщина и анонсировал выпуск материала в своей колонке, посвященный женщине, о которой сегодня не хотят рассказывать в ФБК.

В завершение ФАН отметил, что уклончивость в поведении сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" вызывает лишь подозрения. Было бы логичным услышать комментарии или объяснения. Однако их нет, что заставляет задуматься: а хотят ли в фонде объективного расследования и какова роль сотрудников НКО в инциденте с отравление Навального?