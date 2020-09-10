Как Навальному удалось выжить после "новичка" - версия Die Zeit

За то, что Алексей Навальный выжил после отравления ядом группы "новичок", он должен благодарить счастливую для него цепочку случайностей.

Эту точку зрения властей Германии озвучил таблоид Die Zeit.

По версии издания, Алексей Навальный выжил только благодаря тому, что пилот самолета, выполнявшего злополучный для блогера рейс "Томск-Москва" не растерялся и быстро среагировал — посадил самолет, а омские врачи оказались хорошими профессионалами:

"По мнению Берлина, тот факт, что российский оппозиционер Навальный до сих пор жив, объясняется лишь цепочкой благоприятных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые тут же ввели Навальному противоядие атропин", — пишет газета.

Die Zeit утверждает, что отравлен блогер был "новым веществом группы "Новичок", которое, будучи очень мощным, действует медленнее, чем те препараты той же серии, что использовались ранее.

"Таким образом создался временной люфт, который и дал Навальному шанс выжить".

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