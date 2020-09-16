Путин считает, что РФ противостоит коронавирусу эффективно

Владимир Путин уверен, что Россия успешно борется с коронавирусом. По данным главы государства, на данный момент Россия находится на 40 месте по заболеваемости и на 100 — по количеству смертей от болезни.

Эти цифры, по мнению Путина, — показатель успешного противостояния страны коронавирусной угрозе.

"Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан", — сообщил Путин.

Президент рассказал, что стабильную обстановку в стране помогает обеспечивать система здравоохранения, благодаря которой болезнь эффективно выявляется ещё на ранней стадии.

Напомним: на 15 сентября в РФ выявлено 5529 случаев заражения коронавирусом. Ранее специалисты отмечали, что повышенный прирост заболевших вызван массовым возвращением россиян из отпусков и стартом учебного года.

Также ведётся активная разработка ещё одной вакцины: ей занимаются в новосибирском центре вирусологии "Вектор".