Макрон - Путину: Белоруссии нужно помочь

Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с Владимиром Путиным по телефону. В ходе беседы политики обсудили ситуацию в Белоруссии.

По мнению французского лидера, Лукашенко нужна помощь в урегулировании сложившейся ситуации, но только без вмешательства извне. Информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Что касается Белоруссии, президент республики (Эммануэль Макрон) еще раз подчеркнул необходимость поддержки политического решения, уважающего глубокие стремления белорусского народа, без вмешательства извне", — говорится в итоговой сводке встречи.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа — момента, когда стали известны итоги президентских выборов. Население страны не согласно с их результатами, из-за чего вышло на многочисленные митинги. По мнению представителей оппозиции, выборы фальсифицированы — Александр Лукашенко не мог набрать 80,1% голосов.