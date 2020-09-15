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Макрон - Путину: Белоруссии нужно помочь

Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с Владимиром Путиным по телефону. В ходе беседы политики обсудили ситуацию в Белоруссии.

Макрон - Путину: Белоруссии нужно помочь

По мнению французского лидера, Лукашенко нужна помощь в урегулировании сложившейся ситуации, но только без вмешательства извне. Информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Что касается Белоруссии, президент республики (Эммануэль Макрон) еще раз подчеркнул необходимость поддержки политического решения, уважающего глубокие стремления белорусского народа, без вмешательства извне", — говорится в итоговой сводке встречи.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа — момента, когда стали известны итоги президентских выборов. Население страны не согласно с их результатами, из-за чего вышло на многочисленные митинги. По мнению представителей оппозиции, выборы фальсифицированы — Александр Лукашенко не мог набрать 80,1% голосов.

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