Макрон призвал расследовать произошедшее с Навальным

Президент Франции Эмманэуль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина расследовать ситуацию с Алексеем Навальным.

Ранее главы государств провели телефонный разговор.

"От России требуется разъяснение в вопросе надежного и транспарантного расследования", — отметил Макрон.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где немецкие врачи поставили ему диагноз "отравление".