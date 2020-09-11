Новости из информационного центра ЦИК: на избирательных участках суммарно работают более 237 тысяч наблюдателей.
Ещё примерно 22 тысячи пока остаются "в резерве". Об этом рассказала Элла Памфилова, председатель ЦИК.
Эксперты ЦИК сообщают:
Для 56 000 участков количества наблюдателей достаточно, а резерв в примерно 22 000 нужен для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу в условиях трехдневного голосования, подчеркнули в ЦИК. Однако замена наблюдателей будет проходить по действующим правилам: только один человек на участке от партии, кандидата или палаты, в случае выездного голосования — еще один.
Голосование проходит весьма активно: так, в Курской и Ярославской областях явка по онлайн-голосованию уже превысила 50%.
Политики стирают грань сатиры и реальности.