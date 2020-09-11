ЦИК: на участках - более 237 000 наблюдателей

Новости из информационного центра ЦИК: на избирательных участках суммарно работают более 237 тысяч наблюдателей.

Ещё примерно 22 тысячи пока остаются "в резерве". Об этом рассказала Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Эксперты ЦИК сообщают:

95805 наблюдателей представляют различные политические партии;

85598 наблюдателей работают от кандидатов;

56018 наблюдателей вышли на дежурство по линии общественных палат.

Для 56 000 участков количества наблюдателей достаточно, а резерв в примерно 22 000 нужен для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу в условиях трехдневного голосования, подчеркнули в ЦИК. Однако замена наблюдателей будет проходить по действующим правилам: только один человек на участке от партии, кандидата или палаты, в случае выездного голосования — еще один.

Голосование проходит весьма активно: так, в Курской и Ярославской областях явка по онлайн-голосованию уже превысила 50%.