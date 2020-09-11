В России проходит Единый день голосования

Избирательная гонка продлится три дня и позволит гражданам проголосовать в более чем 9 тыс. выборных кампаниях различного уровня.

Помимо традиционной схемы голосования, работает и система "Мобильный избиратель", которая даёт возможность голосовать вне зависимости от места регистрации. Ею уже воспользовались 444 000 голосующих.

"Мне кажется, это хорошая весть, и люди привыкают к этому явлению", — высказался Зампред ЦИК Николай Булаев.

Суммарно выборы охватят 83 региона России, а за голоса избирателей поборются 156 000 кандидатов. Большая их часть — представители партий Госдумы, также участвуют кандидаты от 26 непарламентских партий. Около 25% кандидатов — самовыдвиженцы.

Представители Центризбиркома России отмечают, что бюллетени будут складывать в специальные "сейф-пакеты", а формат трёхдневного голосования выбран как оптимальный в условиях коронавируса.