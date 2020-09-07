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Автор Антон Куликов

"За что вас могут посадить в тюрьму": избиркомам пообещали контроль

Политика

Во многих российских регионах уже стартовало досрочное голосование в местные органы власти. До единого дня голосования остается менее недели. Хотя, напомним, основное голосование в этом году начнется уже 10 сентября.

Потеснит ли оппозиция "Единую Россию"

Основная интрига избирательной кампании в этом году заключается в том, удастся ли оппозиционным партиям потеснить "Единую Россию". Напомним, что избирать будут 18 губернаторов, законодательные собрания 11 субъектов РФ, городские парламенты 22 городов — региональных столиц. Но это еще не все, в России проходят несколько тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Нынешние выборы проходят в условиях пандемии коронавируса. Соответственно, экономические и социальные проблемы, связанные с этим, в теории могут пошатнуть позиции "Единой России". Но именно что в теории.

Если исходить из социологических опросов, то "единороссы" по-прежнему сохраняют большой отрыв от ближайших преследователей. За них готовы проголосовать (по данным ВЦИОМ), более 30 процентов избирателей. За КПРФ — более 13 процентов, ЛДПР — более 11 процентов, "Справедливую Россию" — шесть процентов.

Но это про выборы в Госдуму (если бы они прошли в ближайшее воскресенье). А по регионам ситуация может различаться. Заметим, что в тех из них, где проходят выборы в региональные заксобрания и городские парламенты, уверенное большинство у единороссов.

Смогут ли они его сохранить? Судя по тому, как вели избирательные кампании оппозиционные партии во многих регионах, эта задача не выглядит для "ЕР" непосильной. Эти самые кампании во многих случаях велись, если так можно выразиться, формально. И в общем, для избирателей зачастую непонятно, по каким причинам они должны предпочесть оппозиционных кандидатов кандидатам от "Единой России".

"За что вас могут посадить в тюрьму"

Хотя вот "Справедливая Россия", что называется, сделала ход конем. Лидер партии Сергей Миронов сообщил в понедельник в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что "справедливороссы" подготовили для членов избирательных комиссий памятку, которая начинается с фразы "За что вас могут посадить в тюрьму" и заканчивается списком практик уголовных наказаний за фальсификацию досрочных выборов.

"Наша партия подготовила вот такую памятку, которую наши все наблюдатели и члены комиссии с совещательным и решающим голосом раздадут в день голосования членам избирательной комиссии. Начинается памятка с очень прямого простого вопроса: "За что вас могут посадить в тюрьму", — сказал Миронов.

Таким образом, сообщил лидер "справедливороссов", в партии собираются защитить волеизъявление граждан России. Оригинально, надо заметить…

"Каждый наблюдатель придет и каждому члену избирательной комиссии обязательно будет вручена (памятка). Тут все очень четко написано, кончается "Вы хотите быть следующим в этом списке?", потому что идет список практики уголовных наказаний за фальсификацию досрочных выборов", — сказал Миронов.

Возникает, впрочем, вопрос относительно того, насколько это законно. Ну и опять-таки, каким образом это поможет "Справедливой России" показать хороший результат на выборах. Это все же зависит отнюдь не от раздачи памяток членам избиркомов.

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Темы справедливая россия единый день голосования
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