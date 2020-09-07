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Жириновский переносит вакцинацию без побочных эффектов

Политика » Партии » Либералы

Первые дни после вакцинации прошли без побочных эффектов. О своём самочувствии рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский переносит вакцинацию без побочных эффектов

На прошлой неделе он стал одним из добровольцев на испытаниях препарата "Спутник V".

"Чувствую себя хорошо. Меня предупреждали, что в первые дни может температура подняться. Но у меня никаких побочных эффектов не было. Жду второго укола вакцины в 20-х числах сентября", — рассказал политик РИА "Новости".

Напомним, что прививки от коронавируса также поставили глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны России Сергей Шойгу, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

В третьем этапе испытаний вакцины поучаствуют 40 тысяч добровольцев. Почти 25 тысяч из них уже набраны. Получить бесплатную прививку могут совершеннолетние россияне с московским полисом ОМС. Записаться можно на портале mos.ru.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 185 новых случаев COVID-19, 51 пациент скончался, 2328 человек выздоровели.

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