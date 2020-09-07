Жириновский переносит вакцинацию без побочных эффектов

Первые дни после вакцинации прошли без побочных эффектов. О своём самочувствии рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На прошлой неделе он стал одним из добровольцев на испытаниях препарата "Спутник V".

"Чувствую себя хорошо. Меня предупреждали, что в первые дни может температура подняться. Но у меня никаких побочных эффектов не было. Жду второго укола вакцины в 20-х числах сентября", — рассказал политик РИА "Новости".

Напомним, что прививки от коронавируса также поставили глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны России Сергей Шойгу, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

В третьем этапе испытаний вакцины поучаствуют 40 тысяч добровольцев. Почти 25 тысяч из них уже набраны. Получить бесплатную прививку могут совершеннолетние россияне с московским полисом ОМС. Записаться можно на портале mos.ru.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 185 новых случаев COVID-19, 51 пациент скончался, 2328 человек выздоровели.