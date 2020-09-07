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За сутки число инфицированных COVID в России выросло на 5 185 человек

Россия

Положительные тесты на коронавирус в России получили ещё 5 185 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

За сутки число инфицированных COVID в России выросло на 5 185 человек

Накануне сообщалось о 5 195 новых случаях. Днём ранее их было 5205. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 030 690 случаев заражения COVID-19.

Скончался уже 17 871 пациент. Из них за последние сутки — 51 человек. Стоит отметить, что показатель снижается в последние дни. Так, накануне был зафиксирован 61 летальный исход от коронавируса, ещё на сутки раньше от "ковида" скончались 110 россиян.

Вылечились 843 277 человек. За последние 24 часа врачи выписали 2 328 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что тестировать вакцину от коронавируса готовы почти 25 тысяч москвичей. Всего в испытаниях поучаствуют 40 тысяч человек. Сегодня добровольцев проверят врачи, задача которых найти возможные противопоказания для участия в исследовании.

Здоровые кандидаты получат бесплатную вакцину от COVID-19, а врачи будут наблюдать за их состоянием в течение нескольких месяцев. Стать добровольцем могут совершеннолетние россияне с московским полисом ОМС. Записаться на участие в испытаниях можно на портале mos.ru.

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