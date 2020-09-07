Тестировать вакцину от COVID-19 готовы почти 25 тысяч москвичей

На третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса должны принять участие 40 тысяч человек. Почти 25 тысяч из них — москвичи.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сегодня испытуемые пройдут обследование, которое определит наличие у них противопоказаний. На разрешение участвовать в испытаниях влияют имеющиеся и ранее перенесённые болезни, аллергия, реакция на различные препараты. Добровольцев проверят на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, коронавирус.

Напомним, что участники испытаний получат вакцину от коронавируса бесплатно и смогут защитить себя от опасного заболевания. Добровольцами могут стать совершеннолетние россияне с московским полисом ОМС, не болевшие ОРВИ, не перенёсшие коронавирус и не контактировавшие с инфицированными.

Подать заявку на участие можно на портале mos.ru.

Ранее "Правда.Ру" писала, что препарат "Спутник V" эффективен против любого количества COVID-19. Об этом заявили разработчики первой в мире вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация ожидается в конце 2020 года.