Жириновский привился от коронавируса

Лидер ЛДПР вошёл в группу добровольцев по испытанию вакцины от коронавируса. Владимир Жириновский сделал инъекцию препарата "Спутник V".

Об этом сообщает пресс-служба партии ЛДПР.

"Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России", — говорится в сообщении.

Защита от коронавируса состоит из двух "уколов". Вторую прививку лидер либерал-демократов получит через три недели. Далее в течение шести месяцев врачи будут внимательно наблюдать за его здоровьем.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Жириновский неоднократно выражал свою готовность испытать вакцину от коронавируса. Он отмечал, что это единственное надёжное средство, защищающее человека от опасной инфекции.

Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V" начнётся в ноябре-декабре. Прививки будут делать на добровольной основе. В первую очередь вакцинация ждёт представителей групп риска.