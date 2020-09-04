Сергей Собянин привился от коронавируса

Мэр Москвы вошёл в число тех, кто испытывает на себе новую вакцину от коронавируса. Сергей Собянин сделал прививку препаратом "Спутник V".

Как отметил столичный градоначальник, чувствует он себя хорошо.

"Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше", — пояснил Собянин.

Ранее "Правда.Ру" писала, что прививку от коронавируса сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава Минпромторга России Денис Мантуров, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Повторные прививки ждут их в конце сентября, после чего медики будут в течение полугода наблюдать за состоянием здоровья добровольцев.

В ходе третьего этапа прививку от коронавируса сделают 40 тысяч добровольцев.