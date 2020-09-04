Сергей Шойгу привился от коронавируса

Министр обороны России испробовал на себе новую вакцину от коронавируса. Прививку поставил Сергей Шойгу. Об этом он сам рассказал сегодня на заседании глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии.

"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", — сообщает Министерство обороны России.

Сегодня министрам обороны презентовали российскую вакцину от COVID.

Ранее "Правда.Ру" писала, что прививку поставили мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЛДПР Владимир Жириновский, глава Минпромторга России Денис Мантуров и даже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Британские исследователи подтвердили высокую безопасность и эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V". Результаты своих исследований они опубликовали в научном медицинском журнале The Lancet. Авторы статьи отмечают, что в процессе I и II фазы абсолютно у всех участников исследований сформировался устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ.