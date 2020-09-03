Лидер Белоруссии высказался о том, что Россия и Белоруссия достигли множества договорённостей за последнее время. Он отметил, что это хорошая тенденция. И он надеется, что так продолжится и впредь.
"Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным — ред.) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко — ред.) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас", — приводит госагентство Белта слова главы государства.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.