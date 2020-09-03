Как Александр Лукашенко оценивает отношения России и Белоруссии

Лидер Белоруссии высказался о том, что Россия и Белоруссия достигли множества договорённостей за последнее время. Он отметил, что это хорошая тенденция. И он надеется, что так продолжится и впредь.