Губернаторы Вологодской и Новосибирской областей раскрыли свои доходы

В прошлом году губернатор Вологодской области заработал 10,628 миллиона рублей. Свою декларацию о доходах опубликовал Олег Кувшинников.

Как сообщается в документе, заработок по основному месту работы составил чуть больше 7,5 миллиона рублей. Остальное — "иные доходы". Стоит отметить, что годом ранее Олег Кувшинников заработал 11,017 миллиона рублей, из них за работу губернатора он получил 6,116 миллиона.

В собственности главы региона автомобиль BMW, дом на 259 квадратных метров и два участка земли общей площадью в 3,35 тыс квадратных метров. В пользовании губернатора также имеется квартира на 62 квадратных метра и земля сельхозназначения.

А бывший мэр Вологды, а ныне губернатор Новосибирской области за 2019 год заработал 6,056 миллиона рублей. При этом в 2018 году его доход составлял 8,879 миллиона.

Андрей Травников владеет автомобилем "Фольксваген", тремя гаражами, квартирой на 40 квадратов. А вместе с женой и несовершеннолетним ребенком у него есть другая квартира, площадь которой составляет 122 квадратных метра.

Ранее "Правда.Ру" писала, что глава Новосибирской области призвал чиновников общаться с гражданами без отсылок к многочисленным законодательным актам.