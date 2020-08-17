Чиновников Новосибирской области призвали по-новому общаться с жителями

Чиновникам Новосибирской области придётся отказаться от длинных и сложных отсылок к законодательству при общении с гражданами. Речь идёт как о личном общении, так и о переписке.

Поручение дал губернатор региона Андрей Травников.

"Как мы общаемся в официальной переписке с гражданами. К сожалению, факты, когда мы вместо конкретного ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объём цитат из законодательства, продолжаются. Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов. Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ", — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что при таком формате общения не идёт речи о внимании и уважении к людям. Травников напомнил, что чиновник должен не отправлять человека изучать законодательство самостоятельно, а помочь ему решить вопрос.

Ранее "Правда.Ру" писала, что губернатор Курской области Роман Старовойт решил бороться с неграмотностью чиновников. За орфографические ошибки в переписке работники областного правительства лишаются премии.