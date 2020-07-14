Курский губернатор жетско борется с неграмотностью подчиненных

Безграмотные чиновники Курского правительства остались без премии. Их привлекли к дисциплинарному взысканию.

Причиной стали орфографические ошибки.

"Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал", — рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Главу региона возмущают ошибки, которые встречаются в официальной переписке. Поэтому всех чиновников областной администрации и тех, кто находится в кадровом резерве, протестируют на знание русского языка.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в безграмотности обвинили Ксению Собчак. Критиком выступила учитель русского языка и блогер Татьяна Гартман. Она отметила, что и сама телеведущая, и ее гости часто "одевают" то, что нужно "надевать".

Между тем, проблема сохранения русского языка в СНГ является основной. Использование русского языка на постсоветском пространстве сокращается с каждым годом.