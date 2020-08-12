Обвинения британских властей о том, что Россия "вмешивается" в политику Британии, а также пытается нарушить мировой порядок, участвуя в международных организации, в МИДе назвали "голословными". По словам директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, обвинения — лишь "поверхностное повторение" тезисов западных политиков.
"Все тезисы авторов выдержаны в хорошо знакомом стиле "хайли лайкли" или "почти наверняка": никаких доказательств или конкретных фактов "вмешательства" не приводится. Зато создается негативный информационный фон, который деструктивно влияет на межгосударственный диалог и нормальное развитие двусторонних связей", — прокомментировал Беляев в интервью РИА Новости.
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