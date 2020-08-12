МИД ответил Британии на обвинения в адрес российской политики

Обвинения британских властей о том, что Россия "вмешивается" в политику Британии, а также пытается нарушить мировой порядок, участвуя в международных организации, в МИДе назвали "голословными". По словам директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, обвинения — лишь "поверхностное повторение" тезисов западных политиков.