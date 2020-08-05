Максимальный срок должен получить Михаил Ефремов за совершенное ДТП. В аварии погиб мужчина.
Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Ефремову — 12 лет, максимальный срок, чтобы пьяницы по дорогам не катались", — заявил политик.
Напомним, что актёр Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Он сел пьяным за руль, превысил скорость, и, выехав на встречную полосу, протаранил другой автомобиль. Водитель второй машины скончался на месте происшествия.
Сегодня в Пресненском суде проходит заседание по этому делу. Ефремов свою вину отрицает, указывая на то, что ничего не помнит. При этом накануне Владимир Жириновский подчеркивал: актёр обязан признать вину. Своё мнение он выразил в микроблоге. Политик написал, что Ефремов должен понести справедливое наказание и выплатить семье погибшего денежную компенсацию.
Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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