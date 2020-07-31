Путин поздравил мусульман с одним из главных праздников

Курбан-байрам отмечают сегодня мусульмане всего мира. С праздником их поздравил Владимир Путин.

Глава государства отметил важность этого дня.

"Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана", — отметил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что мусульмане делают весомый вклад в сохранение культурного многообразия России, помогают укреплять межнациональное согласие.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Башкирии Курбан-байрам пройдёт в ограниченном режиме. В одной мечети запрещено собираться более чем сотне человек сразу.

Курбан-байрам — главный праздник в исламе, означающий окончание хаджа — паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию. В Москве праздничная молитва прошла только в Московской соборной мечети, прихожан на неё не допустили. Трансляцию можно увидеть по ТВ. В регионах также запрещено проводить коллективные молитвы в мечетях. Их перенесли на открытый воздух или в дома.