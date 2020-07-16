Машиностроение является ведущей отраслью российской промышленности. К ее развитию необходимо привлекать молодежь.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на открытии Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего-2020".

"Машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, нашей экономики в целом. Его развитие, раскрытие мощного научного, технологического потенциала являются безусловным приоритетом. За время существования ваш форум получил заслуженное признание отраслевого сообщества, учёных, представителей деловых кругов, помог многим молодым инженерам заявить о себе, претворить в жизнь востребованные идеи и проекты.

Тем более отрадно, что добрая традиция этих ежегодных встреч продолжается несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в телеграмме, которая направлена организаторам форума от имени главы государства.