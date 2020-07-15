Владимир Путин приедет в Крым

Владимира Путина ждут в Крыму. С рабочим визитом президент посетит полуостров уже завтра, 16 июля.

Информацию об этом подтвердили в Кремле.

"Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Но главное то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства посетит судостроительный завод "Залив", который находится в Керчи. Здесь состоится видеоконференция с судостроительными компаниями России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за призыв вернуть Крым Украине в России грозит уголовная ответственность. Иностранных политиков, выступающих с такими призывами, могут экстрадировать в Россию, где их осудят за экстремизм.

Между тем Владимир Путин отметил ранее, что конфликт между Россией и Украиной не связан с Крымом. Президент напомнил, что в Незалежной сначала произошел государственный переворот и захват власти, и уже после этого