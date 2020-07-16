МИД РФ: на границе с Грузией участились провокации

Российский МИД заявил о своей обеспокоенности участившимися случаями незаконного пересечения российско-грузинской со стороны соседей.

В комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что грузинские нелегалы только в июне трижды были задержаны нарядами погранслужбы.

цитата - скрин сайта mid.ru

Российский МИД призвал власти Грузии "положить конец провокационным действиям и заявлениям", а вместо это усилить разъяснительную работу с собственным населением о недопустимости незаконного пересечения государственной границы.