Российский МИД заявил о своей обеспокоенности участившимися случаями незаконного пересечения российско-грузинской со стороны соседей.
В комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что грузинские нелегалы только в июне трижды были задержаны нарядами погранслужбы.
цитата - скрин сайта mid.ru
Российский МИД призвал власти Грузии "положить конец провокационным действиям и заявлениям", а вместо это усилить разъяснительную работу с собственным населением о недопустимости незаконного пересечения государственной границы.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.