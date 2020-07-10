Мишустин дал четыре года на строительство трассы Москва-Казань

Трассу Москва-Казань построят в России за четыре года. Проект обойдется федеральному бюджету более чем в 650 миллиардов рублей.

В этом году на работы уйдет 150 миллиардов рублей. Будет создано больше 30 тысяч новых рабочих мест.

"С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объем составляет более 650 млрд рублей, эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Когда работы будут завершены, россияне получат современную скоростную трассу. По ней с комфортом можно будет добраться из Москвы до Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода и Казани.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне стали чаще покупать автомобили. Покупатели выбирают недорогие машины, до 500 тысяч рублей. По оценке экспертов, спрос на автомобили связан со снятием ограничений в разных регионах страны. Активнее всего торговля авто идет в Ставрополе, Воронеже, Саратове, Кемерове, Казани, Тольятти и Ростове-на-Дону.