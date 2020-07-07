Россияне стали чаще покупать машины

Спрос на автомобили вырос после снятия ограничительных мер. Чаще всего россияне выбирают недорогие подержанные варианты.

Об этом рассказали в Drom.ru.

"Ситуация на авторынках по стране неоднородная, но позитивные изменения налицо. Основная причина — это снятие в регионах строгого режима самоизоляции. Покупатели вернулись на площадки, а продавцы смелее инвестируют в товар. По нашим данным, сейчас в ходу недорогие автомобили, стоимостью до 500 тысяч рублей", — пояснила пресс-секретарь сервиса по продаже автомобилей Елизавета Олофинская.

Хуже всего пришлось авторынкам Дагестана, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Омской области, Красноярского края и Иркутской области. А вот в Ставрополе в первую же неделю после отмены ограничений количество покупателей почти достигло докризисного уровня.

Активно скупают автомобили жители Воронежа, Саратова, Кемерова, Казани, Тольятти и Ростова-на-Дону.

Ранее "Правда.Ру" писала, что цены на отечественные авто выше иномарок в два раза. Темпы роста стоимости автомобилей массового сегмента сравнили эксперты сайте "Цена Авто". Стоимость автомобиля российской марки в исполнении "седан" повысилась на 6,3%, тогда как прирост цены иномарок не превышает 2,7%. Одновременно Lada является самым дешёвым авто среди одноклассников.