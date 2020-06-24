Рост цен автомобилей Lada в два раза выше иномарок

Эксперты сайта "Цена Авто" сравнили темпы роста стоимости автомобилей массового сегмента. Цены на отечественные авто выше иномарок в два раза.

Для сравнения эксперты взяли период с декабря 2019 года по июнь 2020 и четыре модели:

Lada Vesta;

VW Polo;

Kia Rio;

Hyundai Solaris.

Стоимость автомобиля российской марки в исполнении седан повысилась на 6,3%, тогда как прирост цены иномарок не превышает 2,7%. Одновременно Lada является самым дешёвым авто среди одноклассников.