Эксперты сайта "Цена Авто" сравнили темпы роста стоимости автомобилей массового сегмента. Цены на отечественные авто выше иномарок в два раза.
Для сравнения эксперты взяли период с декабря 2019 года по июнь 2020 и четыре модели:
Стоимость автомобиля российской марки в исполнении седан повысилась на 6,3%, тогда как прирост цены иномарок не превышает 2,7%. Одновременно Lada является самым дешёвым авто среди одноклассников.
|Марка
|Стоимость декабрь 2019
|Стоимость июнь 2020
|Прирост
|Vesta
|606,9 тыс.
|644,9
|6,3%
|Solaris
|699,9
|766,0
|2,7%
|Rio
|774,9
|794,9
|2,6%
|Polo
|699,9
|716,9
|2,4%
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