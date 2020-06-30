Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Позже стало известно, что записка предназначалась не ему, а сопровождавшему его волонтеру - Екатерине. Девушка перед мероприятием сказала ветерану, что очень хотела бы получить автограф Путина. Черных передал эти слова президенту, а тот. в свою очередь, выполнил пожелание девушки.
На листе, переданном ветерану, было написано: "Екатерине Сергеевне, с уважением", с подписью и датой.
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