Делегации 10 стран приедут на парад Победы в Москву

Официальные делегации десятка стран мира приедут в Москву. 24 июня они будут присутствовать на параде Победы.

О том, кто подтвердил свое присутствие, рассказали в Кремле.

"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также приедут представители международных организаций: генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава ЕЭК Михаил Мясникович, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Между тем, были и те, кто сначала подтвердил свое участие в параде Победы, а потом по разным причинам отказался. Это президент Хорватии Зоран Миланович, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее "Правда.Ру" писала, что салют в честь парада Победы в Москве сдвинули. Изначально планировалось, что залпы праздничного фейерверка взлетят в ночное небо в 22 часа, но из-за длинного светового дня салют перенесли на 23 часа. Такое же решение приняли власти Хабаровска и Смоленска.