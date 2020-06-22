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Автор Антон Куликов

"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств

Общество

Президент Хорватии Зоран Миланович не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Буквально пару дней назад его визит в Москву был подтвержден: Миланович планировал провести переговоры с Путиным. И вообще, Хорватия желает хороших отношений с Россией, а потому надо ехать.

Но как оказалось, все можно переиграть. И в понедельник выяснилось, что в Москве Милановича все же не будет. Официальная причина — сломался самолет хорватского президента.

Кто еще не приедет и по каким причинам

На Парад Победы не приедет и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Дело в том, что 29 июня ему исполняется 63 года. Ну и что, это же через пять дней после парада? Но дело в том, что 63-летие считается достижением возраста пророка Мухаммеда. Этот день туркмены проводят в кругу семьи.

А поскольку все прибывающие из-за рубежа должны пройти двухнедельный карантин, то президент Туркмении и отменил визит в Москву — не хочет самоизолироваться от родных на свой день рождения.

На прошлой неделе стало известно, что в Россию не приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он недавно переболел коронавирусом.

А 18 июня российскому президенту позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев и с сожалением сообщил о невозможности визита в российскую столицу по причине продления карантинных мероприятий в Азербайджане. Таковые, впрочем, не стали препятствием для министра обороны страны Закира Гасанова, он на параде будет.

Земан и Нетаньяху тоже не приедут

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Москву не приедут лидеры западных стран. С уровнем делегаций тоже пока большой ясности нет. Тумана добавил германский посол в России Геза Андреас фон Гайр. Который сообщил, что "в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей".

Подразумевалось ли отсутствие делегаций западных государств? Или же Гайр подразумевал, что многие делегации будут представлены на уровне министров обороны? Как, например, Индия и Китай.

Не приедет в Москву и президент Чехии Милош Земан. Тоже собирался до последнего, но сослался на коронавирус. Хотя дело может быть не только в коронавирусе, учитывая недавний российско-чешский конфликт, который пока что закончился обоюдной высылкой дипломатов.

Приглашали и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также министра обороны и премьера по ротации Бени Ганца. Оба поблагодарили за приглашения, но в Москву не поедут из-за пандемии, а также политической ситуации в Израиле.

В общем, пандемия коронавируса действительно могла внести коррективы в планы лидеров других государств. В Москву по-прежнему собираются подтвердили лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Абхазии, Южной Осетии. Кроме того, в параде примут участие военнослужащие других государств — приглашения направлялись в 19 стран.

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