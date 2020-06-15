Почему на парад 24 июня не приедут лидеры западных стран

Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня. Ранее от визита в российскую столицу в этот день отказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Не стоит ожидать и высокопоставленной делегации из США. А ведь все они собирались посетить Москву 9 мая. Почему же их не будет сейчас?

Потому что Москва не зовет?

В Париже отказ Макрона от визита в Москву объяснили тем, что президент Франции не получил приглашения посетить Россию.

Что касается США, то министр обороны России Сергей Шойгу в начале июня пригласил своего американского коллегу Марка Эспера принять участие в параде. Однако в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что нет четкого понимания относительно участия американских официальных лиц в торжествах.

"Я исхожу из того, что ни (помощник президента США по нацбезопасности) господин О'Брайен, ни господин Эспер на мероприятие 24 июня в Москву не приедут", — сказал Рябков.

В начале июня японская газета Asahi сообщила, со ссылкой на представителя японского МИДа, что в Москву не поедет и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Причем по словам японского дипломата, российская сторона якобы не приглашала широкий круг стран, а ограничилась тем, что позвала на торжества государства бывшего СССР.

Но это не совсем так. Действительно, из 12 глав государств и правительств, подтвердивших визит в российскую столицу, большинство из Содружества независимых государств. Но среди подтвердивших визит не только президент Сербии Александр Вучич. По данным российского посольства в Хорватии, намерен воспользоваться приглашением и глава этого государства президент Зоран Миланович.

Ничего особенного?

Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. По мнению политологов, это по-прежнему основная причина того, почему многие иностранные лидеры не приедут в Москву.

"В этом году, конечно, повлияла ситуация с коронавирусом. Где-то еще изоляция, где-то пока еще достаточно двойственная ситуация и так далее. Я к этому спокойно отношусь и не вижу ничего сверхъестественного, если кто-то к нам не приедет", — сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

"Это сугубо факультативное дело. Я думаю, что в наших традициях проведения Парада Победы нет этого параметра, сколько и кто присутствует, что это отражает признание или непризнание и так далее. Поэтому кто хочет с нами разделить этот праздник, пусть приезжают. У кого какие-то возникают затруднения — значит, он не приедет", — считает эксперт.

"Во-первых, коронавирус, во-вторых, это праздник для россиян. Совершенно нет никакой необходимости ни практической, ни даже идеологической приглашать кого-то со стороны. Тема простая и она не требует какой-то конспирологии", — считает политолог Алексей Мухин.

"Все закрылось с эпидемией коронавируса. Есть объективные данные, есть объективные обстоятельства. Домысливать здесь можно все что угодно, но к реальности это не имеет никакого отношения. Коронавирус изменил наше восприятие мира. Теперь будет так", — сказал эксперт "Правде.Ру".