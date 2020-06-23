Праздничный салют после парада Победы в Москве перенесли

В трех городах России салют после парада Победы сдвинули во времени. Это нарушает указ, подписанный президентом России.

Согласно документу, фейерверки должны взлететь в небо в 22 часа. Однако в Москве это произойдет на час позднее.

"24 июня впервые в истории салют начнется на час позже", — сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Причиной тому стал длинный световой день. Примеру столицы последовали и другие города. В 23 часа праздничный салют начнется в Хабаровске и Смоленске.

Москвичей ждет красочное шоу в ночном небе. Будет выпущено порядка 10 тысяч выстрелов. Их произведут под залпы артиллерийский орудий времен Великой Отечественной войны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ФСБ рассекретила документы о Параде Победы, который прошел на Красной площади в 1945 году. Готовились к нему основательно, даже написали подробную инструкцию на 20 страниц. В ней указано, что торжественную речь должен был произносить не Сталин, а Георгий Жуков.