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Российские власти делают все для уменьшения уровня коррупции

Политика

Путин заявил о том, что власти делают все что можно для снижения уровня коррупции.

"Количество антикоррупционных дел, которое увеличивается, говорит не о том, что их (преступлений) стало больше, выявляемость стала лучше. Вопрос в уровне этой коррупции. Мы делаем все, чтобы снизить ее до минимальных значений", — сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1".

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