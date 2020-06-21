Путин заявил о том, что власти делают все что можно для снижения уровня коррупции.

"Количество антикоррупционных дел, которое увеличивается, говорит не о том, что их (преступлений) стало больше, выявляемость стала лучше. Вопрос в уровне этой коррупции. Мы делаем все, чтобы снизить ее до минимальных значений", — сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1".