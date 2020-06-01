В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек

Введение пособия для домохозяек в России в ближайшей перспективе маловероятно. Но когда-нибудь его, возможно, введут.

Такое мнение «Правде.Ру» выскзаала заместитель председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

«Я думаю, что, может быть, когда-нибудь и будет принят. Но в настоящее время, мне кажется, это нереально. Откровенно говоря, чтобы, конечно, поддержать людей, которые на сегодняшний день остаются безработными и просто не работают, может быть, и нужно. Потому что всякие бывают обстоятельства. Все равно что такое домохозяйство? Это в деревне понятно сад, огород. А в городе какое домохозяйство? Только квартиру убрать и посуду помыть. Я, честно говоря, не очень вижу здесь», - отметила эксперт.

По ее мнению, женщины, которые имеют подсобное хозяйство в деревнях, могут начать продавать выращенную на огороде продукцию, зарегистрировавшись в статусе самозанятой. А те женщины, которые вынуждены вести домашнее хозяйство в городе, находясь в декрете, в любом случае получают выплаты, которые более весомы, чем потенциальное пособие для домохозяек.

Ранее «Правда.Ру» писала, что ввести пособие для домохозяек предложил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его мнению, женщинам, которые занимаются бытом, должны получать ежемесячно сумму в размере одного МРОТ – 12 130 рублей. Позднее стало известно, что правительство не поддержало идею.