Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для домохозяек

В Госдуму был внесен законопроект, который устанавливает пособие для домохозяек в размере одного МРОТ. Документ подготовил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Пособие предназначено для людей, которые "ведут домашнее хозяйство своей семьи". В этот перечень входит: домашняя уборка, готовка еды, а также уход за детьми и престарелыми родителями.

Получать пособие сможет только один член семьи.