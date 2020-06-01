Ранее в Госдуму был внесен законопроект о пособиях для домохозяек, которые "ведут домашнее хозяйство своей семьи". Об этом рассказывала "Правда.Ру". Автором инициативы является глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Однако в правительстве отвергли идею парламентария.
Согласно предлагаемому документу, на пособия могли претендовать домохозяйки, чей семейный доход на одного человек не превышал бы двух прожиточных минимумов по региону.
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