Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, что проходит лечение от коронавирусной инфекции дома.
"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно… У меня не очень большая температура вечером и днём, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома", — сообщила чиновница.
По словам Любимовой, несмотря на симптомы заболевания она регулярно находится на связи с подчиненными и проводит совещания.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.