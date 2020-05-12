Глава Минкульта России проходит лечение от COVID-19 дома

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, что проходит лечение от коронавирусной инфекции дома.

"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно… У меня не очень большая температура вечером и днём, я могу совершенно спокойно работать, находясь дома", — сообщила чиновница.

По словам Любимовой, несмотря на симптомы заболевания она регулярно находится на связи с подчиненными и проводит совещания.