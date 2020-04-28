Путин напомнил,что свобода каждого ограничена свободой других

Обращаясь к нации 29 апреля президент России особое внимание уделил тем, кто,бравируя собственной исключительностью, кричит о нарушении прав и свобод личности режимом самоизоляции.

"Для каждого из нас самое дорогое - жизнь, здоровье близких, безопасность родных людей.Кому-то кажется,что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы. Просто ее не чувствуют. Но тех, кого болезнь затронула, все больше"

Президент говорил о том, что все устали от сложившейся ситуации. Что люди морально, а многие и материально страдают. И все ждут, когда же все это закончится.

Но при этом отметил, что сейчас, когда особенно сложно, надо приложить максимум усилий и продолжить соблюдать ограничения, чтобы не подвергать риску ни себя, ни тех, кто рядом.

Особое внимание Путин заострил на тех, кто бравирует своим неверием в опасность и кричит о нарушении конституционных прав введением ограничений.

"Сложно понять тех, кто сейчас занимается самолюбованиемБезусловно,в современном мире большая ценность - свобода. Личная свобода каждого. Но и жизнь каждого человека - неповторима. Является абсолютной ценностью,данной нам свыше. И мы обязаны ее защищать. Напомню известную формулу: Свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она более чем актуальна. Если же кто-то в период эпидемии ставит свою личную свободу выше интересов других людей, их здоровья и жизни, то в этом случае свобода превращается в безответственность. В эгоизм и, в определенном смысле, насилие над окружающими", - сказал президент.

И призвал каждого сделать для себя нравственный выбор.