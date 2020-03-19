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Источник Правда.Ру

В голосование за Конституцию попал коронавирус

Политика » Выборы

В федеральном центре принято решение не использовать дату 22 апреля на информационных билбордах о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

По данным руководства одного из регионов, "все ситилайты, растяжки и билборды с датой 22 апреля не вывешиваются, а убираются на склад". Сообщается, что такое решение федерального центра связано с тем, что дата голосования плавающая и еще может быть перенесена из-за коронавируса.

Проблема в том, что практически все субъекты федерации в ожидании начала информационной кампании напечатали практически на всем дату "22 апреля". Фактически вся работа была проведена впустую, и ее нужно переделывать.

Напомним, 17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля…

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой он также отметил, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, "которая складывается в мире и так или иначе затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование [в указанную дату] только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия".

В телеграм-канале "Мастер пера" по этому поводу отметили, что "экстренное распоряжение федерального центра отказаться от упоминания 22 апреля как даты голосования по поправкам в Конституцию при изготовлении плакатной продукции и билбордов означает, что возобладала точка зрения о том, что процесс волеизъявления в сложившейся кризисной ситуации при любом формальном результате уже не способен стать фактором окончательной легитимизации новой политической модели.

В то же время перенос голосования может оказаться действенным инструментом балансирования забуксовавшей системы синхронизации власти и глубинного народа в период тяжёлых испытаний.

Перенос голосования превращается в куда более эффективный вариант проекта "Жизнь за царя", чем само голосование. Демонстрация ответственного подхода верхов к здоровью низов и готовность пренебречь утверждёнными планами ради сбережения народа — это именно та опция, которой не хватает в формируемой политической конструкции, затачиваемой на долгую работу в аварийном режиме"

Таким образом, "билборды, информирующие граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, будут вывешены без даты. Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля из всей информационной продукции.

Главным приоритетом для президента остаётся здоровье и безопасность граждан России, это подчёркивалось уже не раз, в случае усложнения ситуации к коронавирусом будут приняты все необходимые меры", — прояснили ситуацию в телеграм-канале KremlinOne.

"В этой связи особенно нелепо выглядят заявления некоторых личностей о том, что голосование по поправкам будет "пиром во время чумы". Само обсуждение переноса показывает, что задача провести голосование любой ценой не ставится. Здоровье в приоритете", — добавляют авторы другого экспертного паблика.

Темы 22 апреля эпидемия пандемия коронавирус поправки в конституцию
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