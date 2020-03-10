Несмотря на падение рубля, вызванного обвалом мировой цены на нефть, все финансовые обязательства в социальной сфере, которые были запланированы на текущий год, будут выполнены.
Об этом заявил Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду и соцполитике.
Его поддержала Елена Бибикова, зампред профильного комитета Совфеда.
"Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов".
По словам Нилова, возникшая нестабильность, несомненно, отражается на экономике России, но у нас есть финансовая "подушка безопасности".
Что же касается долгосрочных перспектив, то парламентарий пока прогнозов не сделал, отметив только, что когда растет доллар и, как следствие, повышаются цены на товары из-за границы, растет привлекательность товаров отечественных, если их цена не зависит от импорта.
"Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере. Будем надеяться, что к тому времени ситуация нормализуется", — сказал Нилов.
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