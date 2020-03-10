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Елена Бибикова: "Россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов"

Политика » Власть

Несмотря на падение рубля, вызванного обвалом мировой цены на нефть, все финансовые обязательства в социальной сфере, которые были запланированы на текущий год, будут выполнены.

Об этом заявил Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду и соцполитике.

Его поддержала Елена Бибикова, зампред профильного комитета Совфеда.

"Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов".

По словам Нилова, возникшая нестабильность, несомненно, отражается на экономике России, но у нас есть финансовая "подушка безопасности".

Время покажет

Что же касается долгосрочных перспектив, то парламентарий пока прогнозов не сделал, отметив только, что когда растет доллар и, как следствие, повышаются цены на товары из-за границы, растет привлекательность товаров отечественных, если их цена не зависит от импорта.

"Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере. Будем надеяться, что к тому времени ситуация нормализуется", — сказал Нилов.

Темы совфед госдума соцвыплаты ярослав нилов падение рубля елена бибикова
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