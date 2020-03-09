К вечеру курс рубля замедлил темп падения

Курс рубля к доллару и евро снизил темп падения на бирже Forex. Если днём 1 доллар стоил 75,67 рубля, то сейчас этот показатель - 74,33.

Курс евро поднимался до 86,09 рубля. К вечеру он установился на уровне 85,05.

Снижение курса рубля связано с провалом сделки ОПЕК+, после новостей о чём на 30% рухнули цены на нефть. В течение дня цены так же немного возросли и падение составило около 20%.