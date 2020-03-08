Президент России Владимир Путин поддержал ограничение количества президентских сроков ради сменяемости власти.

"Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - рассказал Путин в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной".