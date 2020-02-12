Захарова: ситуация в Сирии ухудшается из-за Турции

Турция не выполняет обязанностей, которые взяла на себя по деэскалации конфликта в Сирии. Это стало причиной обострения проблемы.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Причины нынешней деградации видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года", — сказала Захарова.

Сейчас боевики в Сирии чувствуют себя свободно. За последний месяц от их действий погибли 150 мирных жителей, пострадавших — в два раза больше. Сирийская армия потеряла более 400 бойцов, раненых — в 2,5 раза больше.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские военные напали на мирных жителей в Сирии. Минобороны России эти обвинения отвергло.

"Деятельность российских военнослужащих, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений", — говорится в сообщении ведомства.

Обвинения отвергли и в Министерстве иностранных дел России. По мнению российских экспертов, решить проблему может Турция, если отделит боевиков от "умеренной оппозиции".

Ранее "Правда.Ру" писала о телефонных переговорах Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Звонок был посвящен ситуации в Идлибе.