Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

Обострение ситуации в Идлибе обсудили сегодня президенты России и Турции. Важный вопрос Владимир Путин и Реджер Эрдоган подняли в ходе телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба Кремля, обе стороны заинтересованы в мирном урегулировании ситуации.

"Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договорённостей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.

В частности, договорились о том, что по линии соответствующих ведомств будут проведены дополнительные контакты.

Напомним, что ранее в Идлибе были застрелены пять турецких военных, еще пятеро получили ранения. Артобстрел провела сирийская армия. Турки ответили огнем, в результате которого погиб 51 сирийский военный.