Народное голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже до 1 мая

Рабочая группа, сформированная для разработки поправок в основной документ страны - Конституцию РФ, должна будет закончить свою работу и передать законопроекты на рассмотрение в Госдуму в феврале - марте.

А Всероссийское голосование по поправкам, на проведении которого в обязательном порядке настаивал президент Путин, состоится в срок до 1 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней" (цитата ТАСС).

Рабочая группа, состав которой утвержден президентом, уже сегодня провела первое рабочее совещание.

Напомним, что заниматься разработкой поправок в Конституцию будут 75 известных и уважаемых в обществе людей - специалистов в разных областях. Подробнее об этом читайте в материале на сайте «Правда.Ру».