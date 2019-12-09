Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым

Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике уверен, что в момент подписания Беловежского соглашения, которое стало приговором Советскому Союзу, Борис Ельцин, занявший впоследствии пост первого президента России, имел возможность еще тогда вернуть Крым в состав страны.

Однако, не сделал этого, поскольку, убежден Пушков, "не считал это приоритетным для себя".

"Сговариваясь в Беловежской Пуще, Ельцин мог обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Но его тогда волновало только одно: как выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать", — написал сенатор в своем Twitter.

А между тем, подчеркнул Пушков, первый украинский президент был готов на любые условия, лишь бы получить независимость. В том числе и расстаться с Крымом, если бы Ельцин того потребовал.

Кстати, напомним, что Беловежская пуща — это уже вторая попытка Ельцина развалить СССР. О том, когда была первая, и почему она провалилась, читайте в материале на сайте.