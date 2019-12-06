Политик рассказал о первой попытке Ельцина развалить Советский Союз

Первый президент России Борис Ельцин предпринял первую попытку ликвидировать СССР весной 1991 года, сообщил бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин.

В интервью "Комсомольской правде" Бабурин сказал, что Ельцин выступил с таким предложением в перерыве одного из официальных совещаний, которое проходило в Москве. Однако его идею тогда не поддержали присутствующие: Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахской ССР и председатель Верховного совета БССР Николай Дементей.

Как отмечает Сергей Бабурин, поддержал Ельцина тогда председатель Верховного совета УССР Леонид Кравчук. А первый президент России тогда выдал свою идею за шутку. "Но за одну ту попытку его надо было арестовать", — заявляет Бабурин.

Он добавил, что президент СССР Михаил Горбачев знал о состоявшемся разговоре, однако никаких мер не принял. "Если не знал в тот момент, когда это происходило, то узнал очень скоро… Но факт в том, что он приходил на помощь Ельцину всегда, когда тот оказывался на грани катастрофы", — делится воспоминаниями Бабурин.

Напомним, 8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.